Нападения на три электроподстанции в США оставили без света тысячи абонентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три электроподстанции, расположенные в округе Пирс, американском штате Вашингтон, подверглись нападению. В результате без света остались несколько тысяч абонентов. Об этом сообщил департамент окружного шерифа.

«В общей сложности вандализму подверглись три объекта: два Tacoma Public Utilities и один Puget Sound Energy», - сказано в заявлении департамента шерифа.

В сообщении уточняется, что на территории подстанций проникли неизвестные, которые совершили акты вандализма. Отмечается, что с территорий объектов ничего похищено не было. Сейчас проводят расследование, однако задержания пока не производились. Кроме того, в заявлении департамента сообщается, что в результате атаки без электричества остались свыше 14 тысяч человек.

Как передает телеканал ABC, ссылаясь на информацию компании Puget Sound Energy, подача электричества примерно для 7,7 тысячи абонентов восстановлена через 2,5 часа после инцидента. Тем временем компания Tacoma Public Utilities восстановила подачу электричества 7,3 тысячи потребителей к 18.30 по местному времени в воскресенье, 25 декабря (5.30 мск понедельника, 26 декабря).