Беспилотники и самолеты Южной Кореи пересекли границу КНДР в ответ на "вторжение" дронов

Южная Корея "зеркально" ответила на действия КНДР Фото: REUTERS

Южная Корея ответила на "вторжение" дронов с территории КНДР пересечением межгосударственного воздушного пространства беспилотниками и разведывательными самолетами, которые произвели съемку местности. Об этом заявили в министерстве обороны республики в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Заведующий военными операциями Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О уточнил, что направленные в приграничные северокорейские районы силы "произвели разведывательную и операционную деятельность, включая съемку основной военной инфраструктуры".

Как ранее писал сайт KP.RU, южнокорейские журналисты сообщили, что несколько дронов КНДР пересекли границу с Южной Кореей, вторгнувшись в воздушное пространство страны. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны республики.

На перехват беспилотников подняли истребители и ударные вертолеты, а пограничники произвели предупредительные выстрелы.

Позднее южнокорейское военное ведомство уточнило, что пять беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи и один из них достиг Сеула. При этом сбить их не удалось.