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НовостиОбщество26 декабря 2022 11:02

Голикова поручила Минцифры увеличить число фильмов и передач о духовно-нравственных ценностях и многодетности

Голикова установила, что ее распоряжение ведомства должны выполнить до 20 января 2023 года
Владимир РОМАНЕНКО
Голикова установила, что ее распоряжение ведомства должны выполнить до 20 января 2023 года

Голикова установила, что ее распоряжение ведомства должны выполнить до 20 января 2023 года

Фото: REUTERS

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минцифры РФ собрать информацию о количестве фильмов и передач, которые ориентированы на сохранение семейных ценностей и пропаганду многодетности среди россиян, а также подготовить предложения об увеличении программ духовно-нравственного содержания. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минцифры России (М. И. Шадаев) совместно с ФГУП "ВГТРК", АО "Первый канал", <...> подготовить информацию о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности", - говорится в документе.

Голикова установила, что ее распоряжение ведомства должны выполнить до 20 января 2023 года, а до 1 февраля 2023 года им необходимо представить в Совет информацию о соблюдении квоты социальной рекламы.

Помимо этого просветительские и информационные ведомства обязуются отчитаться об увеличении в сетке вещания доли образовательных программ, направленных на развитие детей. В том числе необходимо предложить проекты по распространению передач и фильмов, продвигающие традиционные духовно-нравственные ценностей, "включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности".

Напомним, Министерство культуры России выделило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год.

В топ 3 приоритетных направления кино в России в 2023 году стали темы "Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей", "Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка", "Наука России: инновации, технологии, приоритеты".