Голикова поручила Минцифры увеличить число фильмов и передач о духовно-нравственных ценностях и многодетности

Голикова установила, что ее распоряжение ведомства должны выполнить до 20 января 2023 года Фото: REUTERS

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минцифры РФ собрать информацию о количестве фильмов и передач, которые ориентированы на сохранение семейных ценностей и пропаганду многодетности среди россиян, а также подготовить предложения об увеличении программ духовно-нравственного содержания. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минцифры России (М. И. Шадаев) совместно с ФГУП "ВГТРК", АО "Первый канал", <...> подготовить информацию о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности", - говорится в документе.

Голикова установила, что ее распоряжение ведомства должны выполнить до 20 января 2023 года, а до 1 февраля 2023 года им необходимо представить в Совет информацию о соблюдении квоты социальной рекламы.

Помимо этого просветительские и информационные ведомства обязуются отчитаться об увеличении в сетке вещания доли образовательных программ, направленных на развитие детей. В том числе необходимо предложить проекты по распространению передач и фильмов, продвигающие традиционные духовно-нравственные ценностей, "включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности".

Напомним, Министерство культуры России выделило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год.

В топ 3 приоритетных направления кино в России в 2023 году стали темы "Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей", "Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка", "Наука России: инновации, технологии, приоритеты".