Кадыров пообещал, что российские войска «перещелкают» ЗРК Patriot на Украине Фото: REUTERS

Вооруженные силы России «перещелкают» зенитно-ракетные комплексы Patriot, обещанные Украине президентом США Джо Байденом, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Мы «перещелкаем» не только американские системы Patriot, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как заявил глава Чечни, многонациональный народ России успешно «противостоит тлетворной и циничной западной идеологии», которую пытаются навязать ей через Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США в среду 21 декабря заявил, что Киев хотел бы получить больше систем Patriot. Американский лидер в ответ на слова коллеги о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot заявил, что Вашингтон работает над этим.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин уверен, что в случае поставки на Украину американских ЗРК Patriot российские войска их «пощелкают».