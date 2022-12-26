Южная Корея за семь часов около 100 раз стреляла по дронам КНДР, но не попала

Поднятые на перехват беспилотников силы ВВС Южной Кореи не смогли уничтожить дроны Фото: REUTERS

Южная Корея потерпела неудачу при попытке сбить беспилотники КНДР, которые пересекли границу страны, а один из них – даже долетел до Сеула. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Журналисты со ссылкой на источник среди военных утверждают, что за семь часов по летающим объектам было произведено около 100 выстрелов из 20-миллиметровых пушек, но сбить дроны не удалось. Это объяснили желанием обойтись без ущерба гражданам.

"Мы приняли ответные меры в таких рамках, чтобы не причинить ущерба нашим гражданам", - аргументировал собеседник агентства.

Южнокорейские военные также потеряли самолет, разбившийся при "подготовке к тактической поддержке", связанной с обнаружением беспилотников. Оба пилота штурмовика KA-1 сумели катапультироваться.

Как ранее писал сайт KP.RU, Южная Корея ответила на "вторжение" дронов с территории КНДР пересечением межгосударственного воздушного пространства беспилотниками и разведывательными самолетами, которые произвели съемку местности.