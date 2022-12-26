Путин совершит еще одну региональную поездку на этой неделе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на текущей неделе собирается совершить еще одну внутрироссийскую поездку, посетив кроме Санкт-Петербурга еще один российский регион. Об этом сообщил в понедельник, 26 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Планируются. Своевременно вам сообщим», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидаются ли у главы государства на текущей неделе еще поездки по российским регионам.

Отвечая на вопрос, будет ли это одна поездка или несколько, пресс-секретарь отметил, что «пока одна».

Напомним, понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, президент России будет в Санкт-Петербурге, где состоится неформальный саммит стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Кроме того, как писал сайт KP.RU, глава государства традиционно планирует посетить богослужение в Рождество.