Путин совершит еще одну региональную поездку на этой неделе
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Президент России Владимир Путин на текущей неделе собирается совершить еще одну внутрироссийскую поездку, посетив кроме Санкт-Петербурга еще один российский регион. Об этом сообщил в понедельник, 26 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Планируются. Своевременно вам сообщим», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидаются ли у главы государства на текущей неделе еще поездки по российским регионам.
Отвечая на вопрос, будет ли это одна поездка или несколько, пресс-секретарь отметил, что «пока одна».
Напомним, понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, президент России будет в Санкт-Петербурге, где состоится неформальный саммит стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Кроме того, как писал сайт KP.RU, глава государства традиционно планирует посетить богослужение в Рождество.