Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 декабря 2022 11:38

Путин совершит еще одну региональную поездку на этой неделе

Песков сообщил о планах Путина посетить один из регионов России на этой неделе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин совершит еще одну региональную поездку на этой неделе

Путин совершит еще одну региональную поездку на этой неделе

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на текущей неделе собирается совершить еще одну внутрироссийскую поездку, посетив кроме Санкт-Петербурга еще один российский регион. Об этом сообщил в понедельник, 26 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Планируются. Своевременно вам сообщим», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидаются ли у главы государства на текущей неделе еще поездки по российским регионам.

Отвечая на вопрос, будет ли это одна поездка или несколько, пресс-секретарь отметил, что «пока одна».

Напомним, понедельник и вторник, 26 и 27 декабря, президент России будет в Санкт-Петербурге, где состоится неформальный саммит стран - членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Кроме того, как писал сайт KP.RU, глава государства традиционно планирует посетить богослужение в Рождество.