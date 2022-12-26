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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 11:43

МВД России объявило в розыск журналиста Bellingcat * Христо Грозева

ФСБ РФ заявляла о причастности журналиста к операции по угону российских военных самолетов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Журналист Bellingcat * Христо Грозева

Журналист Bellingcat * Христо Грозева

Фото: ТАСС

Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста издания Bellingcat * Христо Грозева.

Как уточняется в карточке розыска на сайте ведомства, он объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ.

Напомним, расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев был задействован в операции Главного разведывательного управления (ГУР) Украины, которая планировала угон российских самолетов летом этого года.

Тем временем источник РИА Новости сообщил, что в отношении Грозева возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию.

Ранее был показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников украинской операции. Согласно данным ФСБ России, журналист издания нашел двух девушек-курьеров, позже они встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинской разведкой курьера из Москвы – он вез аванс в четыре тысячи долларов, который планировалось передать якобы согласившемуся на угон российскому летчику.

*Издание, признанное в России иноагентом