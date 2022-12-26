Губернатор Самарской области поддержал военнослужащих в зоне спецоперации

Глава региона отправился на передовую в прошедшие выходные. Фото: Полина КАРПОВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел прошедшие выходные в зоне спецоперации. Глава региона отправился на передовую, чтобы доставить новую партию гуманитарного груза и поддержать бойцов 2-й Гвардейской краснознаменной общевойсковой армии.

- Очень важно, парни, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, знали, что мы вместе. Я приехал к вам, чтобы передать, что абсолютное большинство граждан страны, наших земляков – вместе с вами. Они помогают армии в тылу выполнять боевые задачи, поддерживают морально, помогают вашим семьям, - обратился к военнослужащим губернатор.

В состав переданного груза вошли беспилотники, средства борьбы с БПЛА противника, радиостанции, ноутбуки, планшеты и ряд другой техники, а также генераторы, печки, термосы, продукты питания, термобелье, носки и прочая одежда. Сами бойцы попросили Дмитрия Азарова передать им дополнительную партию сапог. Она будет отправлена в ближайшее время.

- Благодаря вашей поддержке военнослужащие живут в лучших условиях, чем жили. От Самарской области идет очень большая помощь. Спасибо вам за это, - отметил командующий второй Гвардейской краснознаменной общевойсковой армией Андрей Колотовкин.

Не обделили бойцов и праздничным настроением: для них провели два мини-концерта, участие в которых принял заслуженный артист России Сергей Войтенко. По просьбе бойцов на место службы привезли новогодние елки и гирлянды - все для того, чтобы даже в текущей обстановке военнослужащие ощущали приближение Нового года.