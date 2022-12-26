Около девяти тонн марихуаны изъято правоохранителями в России в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около девяти тонн марихуаны изъято в России правоохранительными органами в текущем году. Такую статистику в понедельник, 26 декабря, привел на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК) глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Объем изымаемых каннабиноидов внутри страны подтверждает правильность нашей позиции. В текущем году из незаконного оборота выведено порядка девяти тонн марихуаны», - заявил глава ведомства.

Как отмечает министра, четверть стран мира говорит о толерантном отношении к каннабиноидам, но Россия будет придерживаться строгих мер в отношении наркосодержащей конопле. Колокольцев отметил, что принимаемые усилия помогли отклонить ряд нарколиберальных инициатив, выдвинутые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Министр также отметил профилактику среди наркозависимых, которые оказались в местах лишения свободы. По его словам, речь идет примерно о 50 тысяч человек, каждый десятый из которых после выхода из заключения повторно совершает тяжкие или же особо тяжкие наркопреступления, в связи с этим нужно их социально-правовое сопровождение после освобождение.

Напомним, сегодня, 26 декабря, в МВД сообщили, что в Москве задержали шестерых участников наркогруппировки, которые по наработанной схеме доставляли партии марихуаны из Крыма. Всего правоохранители изъяли около 260 килограммов запрещенных веществ.