Жертвами снегопадов в Японии стали 17 человек, еще 110 пострадали Фото: REUTERS

Жертвами сильного снегопада, который обрушился на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, стали 17 человек, а еще 110 получили ранения. Об этом сообщает служба новостей телекомпании Fuji со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел.

Снег на севере и на западе вдоль побережья Японского моря идет с 17 декабря, а к понедельнику, 26 декабря, только в префектуре Ямагата высота снежного покрова поднялась до 169 сантиметров. Непогода вызвала отключения электроэнергии. Так в префектуре Ниигата уже девятый день подряд остаются без света около 1000 домов.

Чаще всего причиной несчастных случаев, которые приводят к ранениям или летальному исходу, были работы по уборке снега недалеко от домов или с крыш частных владений.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 23 декабря, сообщалось о восьми жертвах непогоды. Были отмечены перебои с сотовой связью, электричеством и задержки в железнодорожном сообщении. Жителей районов, где наблюдаются сильные снегопады, просили не выходить из домов без необходимости, обеспечив себя заранее водой и продовольствием.