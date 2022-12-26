Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 12:25

Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Гpaнты для реализации социально-важных проектов – существенный вклад в дело активных общественников»

Победителями второго конкурса губернаторских грантов стали 11 инициатив
Ксения БОГДАНОВА
Благодаря гранту губернатора 190 амурских детей смогут бесплатно посмотреть новогоднее представление.

Благодаря гранту губернатора 190 амурских детей смогут бесплатно посмотреть новогоднее представление.

Фото: Никита МАНЬКО

В Амурской области накануне Нового года у детей мобилизованных и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть возможность бесплатно побывать в резиденции «Деда Мороза» в Благовещенске. Встречи с новогодним волшебником проходят в рамках проекта центра «Открытый мир», победившего в конкурсе губернаторских грантов 2022 года. Детей приглашают на праздничную программу, во время которой их ждет театрализованное представление, мастер-классы, развлечения с аниматорами, угощения и подарки. Благодаря выделенному губернатором гранту представление увидят 190 ребят в возрасте от трех до двенадцати лет.

Всего во втором конкурсе губернаторских грантов 2022 года победили 11 проектов. Поддержку из бюджета получили социальные инициативы по сохранению исторической памяти, поддержке семьи и укреплению межнационального согласия.

«Γpaнты для реализации социально-важных проектов – существенный вклад в дело активных общественников, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Например, благодаря нашей поддержке ребята в возрасте от 14 до 18 лет пройдут первоначальную подготовку и прыгнут с парашютом в рамках проекта «Наследники победы», активисты, придумавшие проект «Дворовый тренер», научат благовещенских подростков основам карате и самообороны. В рамках Фестиваля патриотической песни «Память поколений» молодые люди проедут с концертами по области, почетными зрителями которых будут ветераны и дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, родственники участников СВО».