Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Гpaнты для реализации социально-важных проектов – существенный вклад в дело активных общественников»

Благодаря гранту губернатора 190 амурских детей смогут бесплатно посмотреть новогоднее представление. Фото: Никита МАНЬКО

В Амурской области накануне Нового года у детей мобилизованных и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть возможность бесплатно побывать в резиденции «Деда Мороза» в Благовещенске. Встречи с новогодним волшебником проходят в рамках проекта центра «Открытый мир», победившего в конкурсе губернаторских грантов 2022 года. Детей приглашают на праздничную программу, во время которой их ждет театрализованное представление, мастер-классы, развлечения с аниматорами, угощения и подарки. Благодаря выделенному губернатором гранту представление увидят 190 ребят в возрасте от трех до двенадцати лет.

Всего во втором конкурсе губернаторских грантов 2022 года победили 11 проектов. Поддержку из бюджета получили социальные инициативы по сохранению исторической памяти, поддержке семьи и укреплению межнационального согласия.

«Γpaнты для реализации социально-важных проектов – существенный вклад в дело активных общественников, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Например, благодаря нашей поддержке ребята в возрасте от 14 до 18 лет пройдут первоначальную подготовку и прыгнут с парашютом в рамках проекта «Наследники победы», активисты, придумавшие проект «Дворовый тренер», научат благовещенских подростков основам карате и самообороны. В рамках Фестиваля патриотической песни «Память поколений» молодые люди проедут с концертами по области, почетными зрителями которых будут ветераны и дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, родственники участников СВО».