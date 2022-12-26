Лукашенко дал неожиданный прогноз на 2023 год перед встречей с Путиным Фото: REUTERS

Следующий год будет самым счастливым и удачным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

«Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», – сказал политик журналистам.

Напомним, неформальный саммит в Санкт-Петербург запланирован на 26-27 декабря. Как сообщали в пресс-службе Кремля, традиционная неформальная встреча состоится по инициативе российского президента Владимира Путина. Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.

Глав СНГ российский лидер пригласил еще на встрече в Бишкеке на саммите ЕАЭС, а лично Александра Лукашенко еще и по итогам встречи в Минске, которая состоялась 19 декабря.

Санкт- Петербург традиционно становится местом встречи глав государств СНГ. В этом году это будет уже второй неформальный саммит. Первый прошел в октябре, когда президент России отмечал свой 70-летний юбилей.