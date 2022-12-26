Политолог Ли назвал запуск беспилотников КНДР ответом на совместные учения США и Южной Кореи

В Пхеньяне расценили учения, как нарушение межкорейского соглашения от 2018 года Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра Сангсу Ли заявил, что запус беспилотников КНДР, вероятно, был ответом на совместные учения США и Южной Кореи на полуострове. Об этом он рассказал в интервью сайту Lenta.ru. Он уточнил, что в Пхеньяне расценили учения, как нарушение межкорейского соглашения от 2018 года.

"Пхеньян попытался показать, что обладает передовыми технологиями разведки, в частности разведывательными беспилотниками", — отметил Ли.

Политолог также отметил, что возможной целью пуска Северной Кореей была демонстрация новейших военных разработок. Он напомнил, что на минувшей неделе Пхеньян также продемонстрировал свои возможности в сфере спутниковой съемки.

Напомним, пять беспилотников КНДР проникли на территорию Южной Кореи и один из них достиг Сеула. Об этом сообщили в Минобороны страны. Военные испытывают трудности в ликвидации иностранных дронов из-за их высокой маневренности. Летательные аппараты пилотируют близ районов с гражданским населением.

Позднее Южная Корея ответила на "вторжение" дронов с территории КНДР пересечением межгосударственного воздушного пространства беспилотниками и разведывательными самолетами, которые произвели съемку местности.