Путин заявил, что неформальный саммит СНГ в дружеском кругу говорит о намерении стран развивать сотрудничество Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) в дружеском кругу, который проходит в понедельник, 26 декабря, говорит о желании стран - членов объединения развивать сотрудничество.

«Собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учета интересов», - заявил российский лидер.

Кроме того, Путин заявил о росте угроз и вызовов, отметив, что между участниками СНГ также возникают разногласия, но страны - члены содружества готовы их решать.

Напомним, в данном саммите принимают участие премьер-министра Армении, президентов Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Сам саммит пройдет два дня: понедельник и вторник, 26 и 27 ноября.