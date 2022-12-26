Путин заявил, что страны СНГ поддерживали плотные контакты по линии спецслужб в 2022 году

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны СНГ в текущем году поддерживали между собой плотные контакты по линии спецслужб, об этом заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите глав стран СНГ сегодня, 26 декабря.

"В этом году плотные оперативные контакты, как и ранее, поддерживались между национальными органами безопасности и спецслужбами, а также другими структурами, ответственными за обеспечение правопорядка и внутренней стабильности", - отметил российский лидер в ходе саммита стран СНГ.

Ранее Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран-участников СНГ. Отмечалось, что правительству предписывается обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных. Также необходимо создать программу по геоинформационным технологиям, дистанционному зондированию Земли, кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество.