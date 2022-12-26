Путин расширил штатную численность Федеральных судебных приставов на 4,3 тысячи должностей

Поручение президента РФ Путина вступает в силу с 1 января 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин распорядился расширил предельную штатную численность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России с 2023 года на 4,3 тыс. должностей. Указе лидера РФ опубликован на портале правовой информации.

"Установить предельную штатную численность работников территориальных органов Федеральной службы судебных приставов с 1 января 2023 года в количестве 76 333 единиц <…>, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации в количестве 64 794 человек <…> с 1 июля 2023 года в количестве 78 250 единиц <…>, в том числе сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации в количестве 65 593 человек", - говорится в указе.

С 1 января 2022 года предельная штатная численность ФССП увеличили на 2 464 должности, из них 2 164 должности относятся к судебным приставам. А с 1 июля 2023 года ее расширят на 4 381 должность, в том числе 3 963 должности судебных приставов.

Поручение президента РФ Путина вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, ранее аналитики предсказали, что в 2023 году Россия испытает ряд экономических проблем на фоне развития конфликта в Украине и антироссийских санкций. По информации издания, сформированы три основные тенденции: компании начнут больше экономить на сотрудниках, повысится спрос на синих воротничков, а госструктуры расширят "экспансию" рыночных ниш и станут основными работодателями.