Победительница шоу «Танцы» рассказала, как готовилась к финалу

Ксения Горячева из Нижнего Новгорода стала абсолютной победительницей второго сезона проекта «Новые танцы» ФОТО: Предоставлено ТНТ Нижний Новгород

Хореограф Ксения Горячева стала победительницей второго сезона шоу «Новые танцы». Финал конкурса состоялся в минувшую субботу, 24 декабря, пишет NewsNN.

В социальных сетях Ксения рассказала, как готовилась к заключительному этапу. Девушка призналась, что «подготовка была адски сложной».

- Ровно три дня между съемками полуфинала и финала. Я была в такой растерянности, хотелось сделать что-то «вау» и при этом остаться честной себе, своему танцу и философии, — поделилась она.

По словам Ксении, она долго не могла определиться с композицией, под которую будет танцевать, пока не услышала песню «На ощупь» Ксении Минаевой. Танцовщица поняла, что это то, что нужно для ее номера.

- И как легко все пошло! Дело было за малым: оформить визуал и сдать все продюсерам. Со вторым были проблемы, сказали менять, усиливать. Сколько же было нервов. Мне так хотелось сделать по-своему, как чувствую я, а не как «должно выглядеть», — вспоминает Ксения.

В результате Ксения Горячева была признана лучшей танцовщицей второго сезона проекта «Новые танцы». Она стала первой девушкой за всю историю проекта, которая завоевала высшую награду.