WDR: задержанный немецкий разведчик мог передавать России секретные данные о ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие телерадиокомпании NDR и WDR заявляют, что сотрудник немецкой разведывательной службы, который был ранее задержан по подозрению в сотрудничестве с Москвой, скорее всего, передавал секретные данные о ситуации на Украине.

«Карстен Л., среди прочего, по всей видимости передавал России секретные оценки ситуации на Украине. В силовых кругах также говорят, что они проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать», - передают немецкие компании.

Ранее генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании сотрудника Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Карстена Л., которого подозревают в сотрудничестве с Москвой. Тем временем, издание Focus, ссылаясь на свои источники в профильном министерстве, отмечал, что по должности задержанный сотрудник мог иметь доступ к результатам прослушки немецких, а также дружественных Германии спецслужб.

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