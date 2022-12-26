Губернатор Кузбасса и глава РЖД договорились об объемах вывоза угля в восточном направлении на 2023 год

Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров договорились об объёмах вывоза угля в восточном направлении на 2023 год. В подписанном сторонами соглашении Кузбасс обязуется предоставить на экспорт, а РЖД – гарантированно вывезти в восточном направлении не менее 53,1 миллиона тонн «черного золота».

«Сегодняшние договоренности - результат нашей долгой совместной работы, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Это принципиальная тема для дальнейшего развития угольной промышленности Кузбасса, вопрос находится на контроле президента России Владимира Путина. В связи с санкционной политикой Запада восточное направление, и ранее бывшее приоритетным, приобрело стратегическое значение для вывоза угля».

На долю Кузбасса приходится 55% всего добытого в России угля. Ранее Сергей Цивилев не раз подчеркивал, что увеличение вывоза угля в восточном направлении - важнейший вопрос для всей угледобывающей отрасли страны.