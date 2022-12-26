Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей страны СНГ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой, скрепляющей страны СНГ.

"Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни… И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства", - заявил Путин на неформальном саммите лидеров СНГ, который проходит сегодня, 26 декабря.

Президент России также напомнил, что в ходе одного из саммитов было принято решение провести в государствах содружества в 2023 году год русского языка.

Также российский лидер отметил, что страны СНГ в текущем году поддерживали между собой плотные контакты по линии спецслужб.

Ранее Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран-участников СНГ. Отмечалось, что правительству предписывается обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных. Также необходимо создать программу по геоинформационным технологиям, дистанционному зондированию Земли, кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество.