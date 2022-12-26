В Минобрнауки РФ заявили, что 15 вузов получат более 2,4 млрд рублей на развитие науки

В Минобрнауки заявили, что 15 вузов получат более 2,4 млрд рублей на развитие науки Фото: REUTERS

На развитие и укрепление кооперации университетов, научных организаций и учреждений по созданию высокотехнологичных производств власти России выделят по 2,4 млн рублей 15 вузам. Информация об этом размещена на сайте Минобрнауки России.

"Пятнадцать российских вузов и институтов получат 2,4 миллиарда рублей на развитие кооперации науки и промышленности. Определены получатели субсидий из федерального бюджета... Сумма субсидии составит 2,4 миллиарда рублей. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", — говорится в публикации.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что получатели субсидии реализуют технологии и новые производства в сферах авиа- и судостроения, микроэлектроники, сельского хозяйства, новых и композитных материалов, робототехники, фармацевтики, аддитивных и лазерных технологий в течение трех лет.

Отметим, что субсидии получат промышленные компании, которые обязуются привлечь университеты к работам.

"Правительство Российской Федерации оказывает беспрецедентные меры поддержки, которые позволяют обеспечить прямой путь от лабораторного образца до конвейера. Одна из них — конкурс, направленный на создание кооперации науки и промышленности", - отметил Фальков.

По его словам, правительство РФ направило более 65 миллиардов рублей на укрепление совместных проектов вузов за последние 10 лет.

"При этом доля софинансирования со стороны промышленных партнеров составила порядка 80 миллиардов рублей", — сказал Фальков.

Первую часть субсидий проекты-победители получат уже в 2023 году.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что разрабатывают законопроект, согласно которому выпускники специалитета будут иметь возможность поступать на направления магистратуры на бюджетной основе по родственному направлению. В министерстве планируют сохранить двухуровневую систему бакалавриата и магистратуры по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где имеется соответствующий спрос на рынке труда.