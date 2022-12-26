Власти Берлина ожидают, что большинство украинских беженцев не вернется домой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор по вопросам развития Берлина Андреас Гайзель объявил о прогнозах правительства города по вопросу украинских беженцев. По его словам, руководство немецкой столицы сомневается, что большая часть беженцев из Украины уедет домой после урегулирования на территории их страны.

«Если исходить из того, что из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину», - заявил сенатор в беседе с изданием dpa, упомянув также, что в Берлине велика потребность нового жилья, поскольку сейчас возник дефицит жилья.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии также заявил, что беженцы из Украины останутся в Европе на долгие годы после окончания конфликта, отметив, что принимающие беженцев страны, такие как ФРГ и Польша, должны быть готовы к этому.

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