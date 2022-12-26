Умер Павел Антов, депутат Заксобрания Владимирской области

Умер депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов Фото: Валерия ПРОНИНА

Умер депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, рассказали источники «КП – Владимир».

Депутат скончался в воскресенье, 25 декабря, на 66 году жизни. Парламентарий отпраздновал 65-летие совсем недавно, отмечается в сообщении.

В свою очередь источник ТАСС рассказал, что Антон ушел из жизни, находясь на отдыхе в Индии.

Павел Антов был известен во Владимирской области как основатель группы компаний «Владимирский стандарт», предприятия которой производили мясную продукцию.

В Законодательном собрании региона депутат возглавлял комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Кроме того, он входил в состав комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой информации. Парламентарий также занимался общественной деятельностью и являлся членом международных организаций и обществ дружбы.