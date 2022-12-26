Превращается в город-призрак: На Украине рассказали о том, что происходит в Киеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев становится городом-призраком из-за массового оттока населения. Об этом на своем ютуб-канале сообщил бывший советник президента Украины экономист Олег Соскин.

"В Киеве идет серьезнейший отток людей, у которых нет жилья. Аренда в Киеве упала и уже не пользуется спросом… переселенцы из Киева начинают, а их было 400 тысяч, уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам и прочим Шмыгалям, в город-призрак", - уточнил он.

Также Соскин призвал украинцев покидать крупные населенные пункты, в которых остановилось производство и нет канализации, тепла и света.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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