В Екатеринбурге мать задушила троих детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 26 декабря, женщина убила трех своих детей. На данный момент на место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также Следственного комитета и прокуратуры.

Как рассказал источник «КП-Екатеринбург», знакомый с ситуацией, когда нашли женщину она лежала на телах своих детей. «Мы думали сначала, что мертва. Она о случившемся сама написала родным по СМС. В сообщении было сказано, что в детей вселились бесы», - рассказал источник.

Сообщается, что погибли два сына, одному из которых было около 15 лет, а другому примерно десять лет, а также погибла их сестра, которой было примерно пять месяцев было. По неподтвержденным данным, мать задушила их проводом.

Соседи сообщили, что в минувшую субботу, 24 декабря, в квартире громко играла музыка, из-за чего соседи ходили к ним разбираться и просили сделать потише. Кроме того, в выходные из квартиры были слышны молитвы.