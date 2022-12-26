Президент Казахстана Токаев заявил, что роль русского языка не должна подвергаться какому-либо сомнению в СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что роль русского языка в укреплении языкового пространства Содружества Независимых Государств (СНГ) не должно подвергаться какому-либо сомнению.

«Конечно же, непреходящее значение имеет культурно-гуманитарное сотрудничество, и, как правильно отметили, укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению», - заявил глава государства в ходе неформального саммита СНГ в понедельник, 26 декабря.

Как писал сайт KP.RU, gрезидент России Владимир Путин сказал о том, что неформальный саммит СНГ в дружеском кругу говорит о желании стран развивать сотрудничество. Российский лидер также указал на рост угроз и вызовов, отметив, что между участниками СНГ также появляются разногласия, но страны - члены содружества готовы их решать.