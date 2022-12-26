Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 13:36

В Оренбургской области изъяли из незаконного оборота более 100 литров контрафактного алкоголя

Виновным грозит штраф от 20 до 300 тысяч рублей
Алия Аймакова
Алия Аймакова
В Оренбургской области изъяли 100 литров контрафактного алкоголя

В Оренбургской области изъяли 100 литров контрафактного алкоголя

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Оренбургской области изъяли из незаконного оборота более 100 литров контрафактного алкоголя. Виновным грозит штраф от 20 до 300 тысяч рублей. Об этом рассказали со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД корреспонденты 56orb.ru.

Сотрудники полиции отдела МВД России «Ясненский» провели оперативно - профилактическое мероприятие «Алкоголь». Они обнаружили во время рейда торговую точку, где незаконно продавали алкогольную продукцию.

В результате правоохранители изъяли из незаконного оборота более 100 литров суррогата.

За продажу контрафактной спиртосодержащей жидкости предусмотрено наказание в виде административного штрафа. Сумма может варьироваться от 20 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что в рамках рейда несколькими днями ранее в Бугуруслане изъяли более 40 литров «паленого» напитка без соответствующих документов и сертификатов.

Правоохранители напоминают, что сообщить о незаконной продаже можно в региональное УМВД.