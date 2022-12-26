В Оренбургской области изъяли 100 литров контрафактного алкоголя Фото: Олег ЗОЛОТО

В Оренбургской области изъяли из незаконного оборота более 100 литров контрафактного алкоголя. Виновным грозит штраф от 20 до 300 тысяч рублей. Об этом рассказали со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД корреспонденты 56orb.ru.

Сотрудники полиции отдела МВД России «Ясненский» провели оперативно - профилактическое мероприятие «Алкоголь». Они обнаружили во время рейда торговую точку, где незаконно продавали алкогольную продукцию.

В результате правоохранители изъяли из незаконного оборота более 100 литров суррогата.

За продажу контрафактной спиртосодержащей жидкости предусмотрено наказание в виде административного штрафа. Сумма может варьироваться от 20 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что в рамках рейда несколькими днями ранее в Бугуруслане изъяли более 40 литров «паленого» напитка без соответствующих документов и сертификатов.

Правоохранители напоминают, что сообщить о незаконной продаже можно в региональное УМВД.