В Болгарии шокированы назначением сексолога новым послом Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели болгарского портала Dir.bg возмущены назначением новым послом Украины в Болгарии Олеси Илащук, сексолога без дипломатического образования и опыта.

Один из читателей с возмущением отметил, что «человек с «безупречным» прошлым. Ну и другого от такой помойной страны и людей вместе с их президентом и ждать не приходится. Пусть и здесь отмывает деньги, будет прачечная».

Другой пользователь заметил, что «показательно отношение Зеленского к Болгарии, что теперь у нас посол клинический психолог и терапевт. Видимо нас считают сумасшедшими».

Пользователь с ником «Я» подчеркнул, что «это очередная шутка Зеленского над Болгарией. На дипломатическом языке это значит, «я плевать хотел на тебя и твою страну»! Дрянь какая-то, как будто для дипломатической миссии на каком-то острове в Африке! А мы им даем и даем...».

В своем комментарии Бай Стоян с иронией отметил, что «для самой коррумпированной страны за пределами ЕС вполне нормально отправить послом человека, судимого за коррупцию, в самую коррумпированную стране ЕС!».

Как сообщал сайт KP.RU, 26 декабря Зеленский назначил Олесю Илащук на пост посла в Болгарии. Отмечалось, что Илащук является выпускницей антверпенского Высшего совета по вопросам бриллиантов. Для работы послом у нее нет необходимого опыта дипломатической работы.

В соцсетях, женщина также называет себя «клиническим психологом, системно-семейным терапевтом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом».

Ранее 2 ноября 2022 года на Украине Госагентство по вопросам кино назначило генерельным директором национального центра Александра Довженко Юлию Каждан, которая руководила кинологическим центром и была гипнотезером. Опыта работы в киноиндустрии не имела. Позже Каждан уволилилась, заявив о «буллинге» и угрозах в свой адрес.

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