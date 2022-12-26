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НовостиПолитика26 декабря 2022 13:48

Путин заявил о росте разногласий и угроз безопасности на пространстве СНГ

Страны содружества готовы решать проблемы и сотрудничать друг с другом, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил о росте разногласий и угроз безопасности на пространстве СНГ

Путин заявил о росте разногласий и угроз безопасности на пространстве СНГ

Фото: REUTERS

На пространстве СНГ возросли угрозы безопасности и разногласия между участниками содружества, считает президент России Владимир Путин.

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия», – заявил политик на неформальном саммит глава стран СНГ.

Вместе с тем государства СНГ готовы решать возникающие проблемы и сотрудничать друг с другом, оказывая товарищескую помощь и посреднические действия, отметил российский лидер.

Напомним, неформальный саммит в Санкт-Петербург пройдет на 26-27 декабря. Как сообщали в пресс-службе Кремля, традиционная неформальная встреча состоится по инициативе российского президента Владимира Путина. Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.

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