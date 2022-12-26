Генпрокуратура направила в суд дело Белоцерковской о фейках про ВС России Фото: Олег ЗОЛОТО

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение, а также направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело Вероники Белоцерковской*, которую обвиняют в публичном распространении заведомо ложных данных о Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила KP.RU пресс-служба ГП РФ.

«Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемой, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской*», - сообщили в Генпрокуратуре, где отметили, что уголовное дело было направлено в Басманный суд Москвы.

По данным следствия, с марта по апрель этого года Белоцерковская*, находясь за границей, разместила в своих соцсетях три публикации, в которых содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».

Белоцерковская* ранее была объявлена в международный розыск. В отношении этого блогера заочно избрана мера пресечения в виде лишения свободы.

*признан в России иноагентом

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