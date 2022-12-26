270 дней на ремонте, 267 - в море: в Британии рассказали об удручающем состоянии крупнейшего военного корабля страны

Новейший британский авианосец Prince of Wales провел больше времени на ремонте, чем в море Фото: Михаил ФРОЛОВ

С момента ввода в эксплуатацию в декабре 2019 году новейший британский авианосец HMS Prince of Wales провел большее время в доках для ремонта, чем в море. Об этом пишет британская газета The Times.

Ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании, издание пишет, что авианосец стоимостью 3,2 млрд фунтов был пришвартован, не выполняя никаких задач, а находился в море 267 дней, а Рождество, которое католики отмечали в воскресенье, 25 декабря, стало 268 днем ремонта корабля, который так и продолжается.

На данный момент HMS Prince of Wales длиной 280 метров так и ремонтируется в сухом доке шотландского Росайта, где был ранее построен. Корабль попал сюда после того, как в августе этого года сломался гребной винт при выходе с базы в Портсмуте для того, чтобы принять участие с американскими и канадскими военными в учениях в США.

В декабре прошлого года HMS Prince of Wales на несколько месяцев вышел из строя из-за произошедшего затопления, когда тысячи литров воды залили машинное отделение. По данным The Times, устранение этих последствий заняло 193 дня, а обошлось в 3,3 млн фунтов.

Как заявил начальник Штаба обороны британских ВС адмирала Тони Радакин, трудности с авианосцем «вызывают глубокое сожаление», а само судно не так хорошо, «как хотелось бы».

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