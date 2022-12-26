На Украине предложили ввести санкции против свыше 1800 российских граждан и компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новый санкционный пакет Украины, который направлен на утверждение совету нацбезопасности и обороны (СНБО), включили 1300 представителей силовых структур России и более 500 компаний и физлиц из российского ІТ-сектора. Об этом сообщила министр экономики и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

По информации минэкономики Украины, СНБО принял, а украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении санкционных ограничений в отношении 3134 физических лиц и 1374 компаний.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против российских экс-спортсменов. В санкционный список попали семь экс-спортсменов из России.

Также стало известно, что США и Европа готовы начать отменять санкции против России из-за страха.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года