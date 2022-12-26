ФСБ раскрыла имена украинских диверсантов, ликвидированных на границе с Брянской областью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности назвал имена украинских диверсантов, которые были ликвидированы силовиками при попытке проникнуть на территорию Брянской области.

Как сообщило ведомство, командиром диверсионной группы был Юрий Горовец 1988 года рождения с позывным «Святоша». В группу входили также два сапера – Максим Михайлов 1990 года рождения с позывным «Не пей пиво» и Тарас Карпюк 1984 года рождения, имевший позывной «Тарасий».

Самым младшим из диверсантов был Богдан Лягов 2003 года рождения под позывным «Апполон».

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 26 декабря, сотрудники ФСБ России ликвидировали группу из четырех украинских диверсантов, которая пыталась проникнуть в Брянскую область. Во время операции у них обнаружили пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также четыре самодельных взрывных устройства.

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