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НовостиПолитика26 декабря 2022 14:31

Медведев займет новую должность

Медведев назначен первым заместителем в военно-промышленной комиссии РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев займет новую должность

Медведев займет новую должность

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно - промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации. Новое место займет заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Это следует из указа, опубликованного в понедельник, 26 декабря.

Как уточняется в указе главы государства, заместитель председателя комиссии в праве проводить заседания Военно-промышленной комиссии по поручению ее председателя, а также может «создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности комиссии для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению».

Новая должность появилась в указе «О внесении изменений в Положение о Военно - промышленной комиссии Российской Федерации». Кроме того, российский лидер включил в состав ВПК и ее коллегии главу МЧС Александра Куренкова.

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