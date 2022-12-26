В Госдуме уточнили влияние возможных поправок в Налоговый кодекс на работающих удаленно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал, как поправки в Налоговый кодекс повлияют на граждан, которые работают по найму удаленно, уточнив, что повышение налогов для уехавших из страны россиян не затронет данную категорию граждан.

«Это касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование - за них работодатель в любом случае платит налоги, и если они нерезиденты, то за них платится налог 30 процентов», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Исаев назвал основной целью поправок отмену преференций для самозанятых, а также для индивидуальных предпринимателей. «Льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес, - они на тех, кто уехал, распространяться не должны», - заявил он.

Как писал сайт KP.RU, в Госдуме РФ разрабатывают проект закона, который предусматривает для уехавших из России граждан лишение возможности работать в формате самозанятых и повышение налогов для индивидуальных предпринимателей за пределами страны.