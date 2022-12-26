Минфин России выплатил в рублях купон по евробондам со сроком погашения в 2028 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов РФ в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 10,9 млрд рублей (эквивалент 159,4 млн долларов) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям России с погашением в 2028 году. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявили в ведомстве.

Сообщается, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме.

Напомним, президентским указом от 22 июня 2022 года был утвержден порядок обслуживания внешнего суверенного долга, согласно которому выплаты по суверенным еврооблигациям России осуществляются в рублях. Как писал сайт KP.RU, в начале декабря этого года Министерство финансов РФ в рублях и в полном объеме исполнило обязательства по выплате дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году. Речь шла о сумме 3,3 млрд рублей (эквивалентно 50,3 млн евро).