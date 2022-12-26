СБУ заявила о ликвидации нового канала переправки призывников за границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 26 декабря, сообщила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу, уточнив, что к его работе может быть причастен депутат Черниговского городского совета.

«Разоблачила новый канал побега уклонистов за границу, к схеме причастна организация, которую возглавляет депутат Черниговского горсовета», - сказано в заявлении ведомства, где говорится также о том, что при проведении следственно-оперативных действий обнаружили трех организаторов такого «нелегального трафика», которыми оказались местные коммерсанты.

СБУ заявляет, что организаторы предлагали призывникам выехать за границу за пять тысяч долларов, а при обыске у подозреваемых были найдены деньги, два автомата Калашникова и патроны, а также компьютерная техника и печати общественной организации, которая была необходима для подделки документов.