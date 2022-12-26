В Минздраве России рассказали, как правильно провести новогоднее застолье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При праздновании Нового года можно позволить себе оливье и селедку под шубой, но лучше не переедать и не злоупотреблять алкогольными напитками, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

"Не переедайте в новогоднюю ночь, чтобы она прошла… без негативных последствий на следующий день. Без традиционных атрибутов праздника - оливье, мандаринов, селедки под шубой - наверное, обойтись трудно, но самое важное - не терять чувство меры", - отметила Драпкина в беседе с журналистами.

Также специалист отметила, что если на праздничном столе хочется видеть салаты, то лучше в качестве заправки выбрать не майонез, а оливковое масло. Кроме того, на столе должно быть много традиционных для зимнего сезона фруктов, таких как яблоки, мандарины и апельсины.

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