Суд рассматривает арест замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте замглавы управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Тем временем с ним по делу проходит Иван Ларионов, которому вменяется дача взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать для него домашний арест.

«Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования», - приводит РИА Новости слова заявление, сделанное в авиационном агентстве.

Ведомство указывает на необходимость содействие, а также отмечают, что данное задержание никак не связано с предоставлением субсидий, а также мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям.