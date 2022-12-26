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НовостиОбщество26 декабря 2022 15:33

Суд рассматривает арест замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина

Рассматривается дело о получении взятки в особо крупном размере
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд рассматривает арест замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина

Суд рассматривает арест замначальника управления цифровизации Росавиации Александра Матюшкина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дорогомиловский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте замглавы управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Тем временем с ним по делу проходит Иван Ларионов, которому вменяется дача взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать для него домашний арест.

«Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования», - приводит РИА Новости слова заявление, сделанное в авиационном агентстве.

Ведомство указывает на необходимость содействие, а также отмечают, что данное задержание никак не связано с предоставлением субсидий, а также мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям.