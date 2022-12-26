Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение паспорта в новых регионах России Фото: Александр Подгорчук

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение паспорта гражданина жителями новых российских регионов. Данный указ был опубликован в понедельник, 26 декабря, на официальном портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые порядок подачи лицами, приобретшими гражданство Российской Федерации в результате признания их гражданами Российской Федерации», - сказано в указе главы государства, которое вступает в силу с момента опубликования – в понедельник, 26 декабря.

Кроме того, документ регулирует порядок подачи заявления о признании гражданином России детей, которые не достигли 14 лет, а также заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсона и Запорожья будут получать российские паспорта в упрощенном порядке.