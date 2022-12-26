Медведев сообщил, что "Сколково" переформатирует деятельность с учетом технологической повестки дня

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фонд "Сколково" переформатирует свою работу и встроит ее в контекст непростой технологической повестки дня, рассказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Нам приходится… отражать беспрецедентную санкционную агрессию в отношении нашей страны... Надеюсь, что экосистема "Сколково" с учетом тех возможностей, которые государство создало при участии партнеров, успешно адаптируется к новым вызовам…мы переформатируем в известной степени свою деятельность и встроим ее в контекст… технологической повестки дня", - сказал Медведев в ходе заседания попечительского совета фонда "Сколково".

Также он напомнил, что президент России поставил задачу по укреплению технологического суверенитета страны.

Ранее сообщалось, что медкластер в “Сколково” может стать площадкой для ИТ-технологий и импортозамещения в строительстве. Инновации уже применяются для готовых и будущих зданий медицинского комплекса.