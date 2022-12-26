Захарова заявила, что игнорирование резолюции по Косово раззадоривает «приштинских радикалов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки подорвать или игнорировать резолюцию Совбеза ООН по Косово недопустимы, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова сообщила, что «…семнадцать дней сербы несут дежурство на баррикадах, возведенных… в знак протеста против задержания косоварами… серба Деяна Пантича».

Она подчеркнула, что «такая легитимная форма мирного, ненасильственного сопротивления регулярным акциям устрашения и дискриминации по национальному признаку вызвала яростное озлобление косовоалбанских «властей».

По словам Захаровой, «развернутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее... выступают в роли статистов, потворствуют эскалации».

Мария Захарова подчеркнула, что «ключевой предпосылкой косовского урегулирования… является твердое соблюдение его международно-правовых основ».

Она указала, что «…отход от действующей нормативной базы по Косово лишь раззадоривает приштинских радикалов».

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года Мария Захарова заявила, что власти России будут помогать Сербии отстаивать свои интересы в отношении Косово. Как отмечалось, Москва встревожена новым обострением ситуации в Косово и следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме.

Захарова подчеркивала, что провокации в крае осуществляются при потворстве США и Евросоюза, а сами власти Косово взяли курс на ужесточение репрессий против сербов и применение прямого этнически мотивированного насилия.

Ранее 11 декабря 2022 года сообщалось, что спецназ полиции самопровозглашенного Косово занял объект на важнейшей плотине на севере края. Незадолго до этого полиция Косово сообщила о трех перестрелках с неизвестными на севере края, заявив, что огонь был открыт по полицейским «членами определенных криминальных групп, которые блокировали трассы».