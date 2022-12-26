Видео из квартиры подозреваемой в убийстве троих детей матери из Екатеринбурга опубликовал СК России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России (СК РФ) опубликовал видео из квартиры жительницы Екатеринбурга, которую подозревают в убийстве полугодовалой дочери и двоих сыновей 10 и 15 лет.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр помещения и следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что в одной из квартир дома на улице Бажова в Екатеринбурге мать задушила своих детей, якобы по той причине, что в них "вселились бесы". Подозреваемая в преступлении оставила две записки, где назвала мотивы своего поступка. СК России возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Как уточнял сайт KP.RU, погибли два сына, одному из которых было около 15 лет, а другому примерно десять лет, а также погибла их сестра, которой было примерно пять месяцев было. По неподтвержденным данным, мать задушила их проводом.

Также ранее соседи рассказали странные детали из жизни семьи, в которой мать убила троих детей.