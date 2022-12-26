Express: в Британии ужаснулись возможностью включения Шотландии в сферу влияния России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шотландия может войти в сферу влияния России в случае проведения успешного референдума о независимости автономии, входящей в состав Соединенного Королевства, считает эксперт по внешней политике Азим Ибрагими, об этом он заявил в интервью изданию Express.

По его словам, после ухода британских компаний из независимой Шотландии Эдинбургу будет требоваться экономическая поддержка, которую может оказать РФ или Китай.

Эксперт полагает, что выход автономии из состава метрополии приведет к значительному ослаблению Лондона и нанесет удар по его безопасности.

"Британия окажется в очень странной и опасной ситуации", - резюмировал он.

Ранее Шотландия направила верховному суду Британии запрос о праве самостоятельно проводить референдум о независимости. При этом шотландские СМИ опубликовали бюллетень для голосования на возможном референдуме по независимости в 2023. Он содержит единственный вопрос (тот же, что и в 2014-м году): "Должна ли Шотландия быть независимым государством?".