Авиакомпания iFly отменила программу международных рейсов из России в Египет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов из России в Египет, об этом сообщил туроператор.

Среди причин было названо отсутствие разрешения на использование воздушного пространства Иордании и ограничения на пролет, введенные некоторыми другими странами.

Как отмечается, iFly вывезла 7,5 тысяч пассажиров с египетской территории.

«На текущий момент авиакомпания практически в полном объеме выполнила обязательства…, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России», — сообщили в Tez Tour.

В компании пообещали восстановить полетную программу при положительном развитии событий.

Как сообщал сайт KP.RU, 23 декабря 2022 года авиакомпания IFly объявила об отмене всех рейсов из России на курорты Египта до понедельника, 26 декабря. Клиенты могли вернуть полную стоимость билетов по месту их приобретения.

Как отмечалось, заложниками конфликта авиаперевозчика iFly с властями Иордании оказались суммарно свыше двух тысяч туристов.

15 декабря 2022 года вылеты авиакомпании в Египет из аэропорта Внуково был перенесен из-за запрета российским самолетам входить в воздушное пространство Иордании.

Ранее более тысячи российских туристов уже вернулись в Россию из Египта. Все находившиеся в Египте российские туристы были размещены в гостиницах и обеспечены питанием.