Дмитрий Рогозин успешно прооперирован Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину удалили осколок в одной из больниц Московского региона, об этом сообщил помощник Рогозина РИА Новости.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка», — пояснил собеседник.

Помощник подчеркнул, операция прошла успешно, Рогозин уже идет на поправку.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывшего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, раненного в Донецке, перевезли в одну из больниц Московского региона. Двое раненных военных советника находились в тяжелом состоянии в Донецке, еще один в Ростове-на-Дону.

26 декабря планировалось проведение операции по извлечению осколка у Дмитрия Рогозина.

22 декабря 2022 года бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ. В момент обстрела Рогозин находился в гостинице. Травмы получили также несколько человек, которые сопровождали его.

Отмечалось, что обстрел мог производиться из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства.

Среди раненых при обстреле гостиницы в Донецке также был председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.