В Южной Корее подтвердили первый случай заражения "поедающей мозг" амебой вида Неглерия Фоулера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, проникающей в мозг человека, с об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

"KDCA впервые подтвердила заражение Naegleria fowleri у умершего пациента с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за рубежа", - уточняется в сообщении агентства.

Отмечается, что погибший четыре месяца находился в Таиланде, затем вернулся в Южную Корею 10 декабря текущего года. Он скончался через 11 дней, у мужчины были головные боли, лихорадка и другая симптоматика.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения оспой обезьян в стране выявлен в Санкт-Петербурге. Заболевшим оказался молодой человек, вернувшийся из Европы.

Также ранее врачи Венесуэлы выявили первый случай заражения оспой обезьян. Они уже поместили в изоляцию прибывшего из Испании путешественника, у которого было подтверждено инфицирование. Об этом сообщили в Минздраве республики.