Суд арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации до 24 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

26 декабря 2022 года Дорогомиловский суд города Москвы арестовал до 24 февраля 2023 года замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки, об этом сообщили в пресс-службе суда РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина», - сообщили в суде.

Срок ареста Матюшкина продлится до 24 февраля 2023 года.

Следователи вменяют Матюшкину получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.

Как писал сайт KP.RU, 26 декабря Дорогомиловский суд Москвы рассматривал ходатайство следствия об аресте замглавы управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По данному уголовному делу с ним проходит Иван Ларионов, которому вменяется дача взятки в особо крупном размере. Следствие просит избрать для него домашний арест.