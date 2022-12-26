Юлия Пересильд раскрыла планы на Новый год Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно в Москве прошла премьера мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк». По традиции, звезды на такие события приходят вместе с детьми. На красной дорожке было замечено много знаменитостей, среди них – Юлия Пересильд с дочками. В последнее время наследницы актрисы стали появляться без мамы, но этот выход был семейным.

Юлия поделилась, какие у них планы на новогодние каникулы. Отмечать Новый год семья будет за городом, они отправятся в деревню.

- Новогодний стол у нас как у всех будет: оливье и прочее. А еще у нас есть такая традиция: 1 января, то есть в сам Новый год, мы все готовим на костре — от мясных блюд до нашего любимого маршмэллоу, его мы тоже покупаем и потом жарим на огне, - делится актриса с mk.ru.

А вот на родину звезда в Псков на этот раз не поедут. Как и не будут усердствовать в вопросах новогодней атрибутики: никаких оленей и других излишеств.

С животными у семейства особые отношения. Дома у Пересильд много питомцев, а теперь еще имеется снегирь.

— Да, мне подарили не так давно, я была не против. Люди просто знают, что мы любим животных всех мастей, — поделилась она.