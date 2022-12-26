Автоэксперт дал советы, как продлить срок жизни аккумулятора Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-президент «Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал советы, как продлить срок службы автомобильного аккумулятора. Чтобы оборудование работало долгое время, за ним нужно исправно следить и периодически подзаряжать в процессе эксплуатации. Эту процедуру нужно проводить, даже если все работает исправно.

Главное правило сохранения АКБ – поддержание полной зарядки. Если мы едем на короткое расстояние, то аккумулятор не успевает подзарядиться. Чтобы зарядка была полной, нужно проехать порядка 150 километров.

-Причем под нагрузкой, а не на холостых оборотах, — пояснил Хайцеэр «Газете.Ru».

Для профилактики батарею стоит ставить на зарядку раз в полтора месяца, так можно продлить срок службы до 5-6 лет. Если этого не делать, то проработает батарея не более трех лет.

А вот полные разрядки АКБ негативно скажутся на работоспособности оборудования. Если аккумулятор стал садиться особенно быстро, то есть две причины.

Во-первых, высокое энергопотребления современного автомобиля. Во-вторых, неисправности электрооборудования.

Особенно не любят полной разрядки гелевые АКБ. Такой агрегат может выйти из строя при зарядке на уровне ноль, сообщает ФАН.

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